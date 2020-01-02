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02.01.2020 - 15:44 | | AA

Kayserispor, Poulain'le yolları ayırdı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Fransız stoperi Benoit Poulain, kulüple yollarını ayırdı.

Kayserispor, Poulain'le yolları ayırdı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Fransız futbolcu Benoit Poulain'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Poulain ile görüştüklerini ve oyuncunun sözleşmesini karşılıklı feshettiklerini söyledi.

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Sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımından transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızı takımla çıktığı 14 maçta görev yaptı ve 1 gol attı.

Kayserispor, Poulainle yolları ayırdı

 

 

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