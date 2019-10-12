Kayserispor, Samet Aybaba yönetiminde çalıştı

Ligin 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa sahasında konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Samet Aybaba, yönetiminde futbolcular antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Oyuncular sonrasında yarı saha hücum ve savunma çalışması yaptı. İzinli olan Umut Bulut, Emmanuel Adebayor antrenmanda yer almadı.