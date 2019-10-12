Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKayserisporKayserispor, Samet Aybaba yönetiminde çalıştı
12.10.2019 - 15:02 | | İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)

Kayserispor, Samet Aybaba yönetiminde çalıştı

İstikbal Mobilya Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetiminde Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor, Samet Aybaba yönetiminde çalıştı

Ligin 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa sahasında konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Samet Aybaba, yönetiminde futbolcular antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Oyuncular sonrasında yarı saha hücum ve savunma çalışması yaptı. İzinli olan Umut Bulut, Emmanuel Adebayor antrenmanda yer almadı.

Cimnastikte İbrahim Çolak'tan altın madalya!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eczacıbaşı VitrA set vermedi!

Eczacıbaşı VitrA set vermedi!

Medipol Başakşehir - BTC Turk Yeni Malatyaspor: 1-0

Medipol Başakşehir - BTC Turk Yeni Malatyaspor: 1-0

Cimnastikte İbrahim Çolak'tan altın madalya!

Cimnastikte İbrahim Çolak'tan altın madalya!

Alguacil: "Messi başımı ağrıtır"

Alguacil: "Messi başımı ağrıtır"

Sıradaki Haber