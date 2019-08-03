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03.08.2019 - 21:31| AA

Kayserispor, Åžamil Çinaz ile sözleÅŸme yeniledi

Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, Åžamil Ã‡inaz ile sÃ¶zleÅŸme yeniledi.Â

Kayserispor, Åžamil Çinaz ile sözleÅŸme yeniledi

Spor Toto SÃ¼per Lig ekiplerinden Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, Åžamil Ã‡inaz ile sÃ¶zleÅŸme yeniledi.Â 

Yeni sezon Ã¶ncesinde transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼p, sÃ¶zleÅŸmesi sona eren 33 yaÅŸÄ±ndaki deneyimli orta saha oyuncusu Åžamil Ã‡inaz ile yeniden masaya oturdu.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Åžamil Ã‡inaz ile 1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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