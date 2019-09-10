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10.09.2019 - 12:50| Hikmet Karaman: 3 puanla tanışmak istiyoruz

Kayserispor siftah peşinde...

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Antalyaspor karşısında 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi.

Kayserispor siftah peşinde...

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Antalyaspor karşısında 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Antalya deplasmanına gidecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman, "En son yaptığımız 3 transfer takımdaki durumu değiştirdi.

Kaliteyi artırdılar ve bu da rekabeti getirdi. Antalyaspor iyi bir takım. Geçtiğimiz sezon da bu sezon da iyi çıkış yaptı. Biz de konumumuz gereği şiddetle 3 puanla tanışmak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Son oynadığımız Galatasaray maçında yediğimiz 3 kırmızı kart var. Bu bizim için dezavantaj ama bunlara rağmen iyi futbol oynayıp, iyi sonuç alıp, Kayseri'ye dönmek istiyoruz" dedi.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk kısmında kondisyon çalıştı. Futbolcular antrenmanın ikinci bölümünde ise savunma ve hücum çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Artem Kravets ve Şamil Çinaz katılmadı.

 

 

 

 

 

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