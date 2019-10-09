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09.10.2019 - 09:58 | | KAYSERİ (İHA)

Kayserispor U19 hükmen mağlup

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı hükmen mağlup sayıldı.

Kayserispor U19 hükmen mağlup

30 Ağustos 2019 günü Kayseri'de oynanan Kayserispor U19-Galatasaray U19 müsabakasında talimatlara uymayan futbolcu oynattığı gerekçesi ile AFDK (Amatör Futbol Disiplin Kurulu)'na sevkedilen İstikbal Mobilya Kayserispor hükmen yenik sayıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, "Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 07.10.2019 Tarih ve 9 Sayılı Toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. Galatasaray'ın İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray U190 ligi maçı ile ilgili itirazı değerlendirilip kabul edilmiştir. İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü hakkında Galatasaray ile oynanan U19 ligi maçında talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Müsabakayı 2-0 kazanan İstikbal Mobilya Kayserispor, AFDK'nın kararı neticesinde 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Talimatlara uymayan futbolcu Anthony Uzodimma'nın bu maçta attığı 2 gol de geçersiz sayılacak.

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