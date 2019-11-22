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22.11.2019 - 15:35 | | KAYSERİ, (DHA)

Kayserispor'a kadın başkan adayı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Hamdi Elcüman’ın seçim kararı almasının ardından, 30 Kasım’da gerçekleştirilecek genel kurulda, Berna Gözbaşı başkan adayı oldu

Kayserispor'a kadın başkan adayı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Hamdi Elcüman’ın seçim kararı almasının ardından, 30 Kasım’da gerçekleştirilecek genel kurulda, Berna Gözbaşı başkan adayı oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpte 3 yıldır görev yapan Berna Gözbaşı, seçilmesi durumunda Süper Lig’deki ilk kadın kulüp başkanı olacak.

Kayserispora kadın başkan adayı

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