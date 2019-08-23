Kayserispor'da Adebayor sesleri

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Yeni sezon Ã¶ncesi 17 ismi kadrosuna katan SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, forvet oyuncusu iÃ§inÂ transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼yor.Â Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, bu kapsamdaÂ Medipol BaÅŸakÅŸehir'in yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±Â Emmanuel Adebayor'u takÄ±ma katmayÄ± planlÄ±yor. Transfer konusunda Togolu futbolcu ile bir araya gelen Kayserispor yÃ¶neticileri,Â transferi neticelendirmek istiyor.



2016-2017 sezonunda Medipol BaÅŸakÅŸehir'e gelen Adebayor, geÃ§en sezon 19'u lig, 4'Ã¼ TÃ¼rkiye KupasÄ±, 1 de Avrupa Ligi'nde olmak Ã¼zere 24 maÃ§ta forma giymiÅŸ, 4 gol kaydetmiÅŸti. 35 yaÅŸÄ±ndaki golcÃ¼ ile FenerbahÃ§e ve Trabzonspor ile adÄ± geÃ§miÅŸti.Â

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