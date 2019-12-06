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06.12.2019 - 14:41 |

Kayserispor'da Atila Turan ayrıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Atila Turan, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

Kayserispor'da Atila Turan ayrıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Adebayor, Ntep ve Tavares'in ardından Atila Turan'ın da sözleşmesini feshederek takımla ilişiğini kestiği öğrenildi. Yöneticilerin, sözleşmeyi fesheden Turan ile görüşmek için çalıştığı bildirildi.

27 yaşındaki sol bek oyuncusu 1 Temmuz 2017 yılında Kayserispor'a katıldı. Piyasa değeri 650 bin Euro olan sol ayaklı futbolcunun 30.06.2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kayserisporda Atila Turan ayrıldı

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