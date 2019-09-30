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30.09.2019 - 22:24 | | DHA

Kayserispor'da Aybaba ve Hamzaoğlu isimleri geçiyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ve Samet Aybaba isimleri geçiyor.

Kayserispor'da Aybaba ve Hamzaoğlu isimleri geçiyor

2018-2019 sezonunun 15'inci haftasında Kayserispor'da göreve başlayan Hikmet Karaman, takımın geçen sezon kümede kalmasını sağlamıştı.

2019-2020 sezonunda geride kalan 6 hafta sonunda galibiyeti bulunmayan, 3 puan ile 17'nci sırada yer alan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı kulüpte Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ve Samet Aybaba'nın isimleri ön plana çıktı. Yönetimin yeni hoca için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

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