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30.10.2019 - 10:51 | | KAYSERİ, (DHA)

Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi

Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan ve elde ettiği 4 beraberlik ve 4 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktörlük için Bülent Uygun'la anlaşma sağlandı.

Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi

İstikbal Mobilya Kaysersipor'da Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük için Bülent Uygun ile anlaşma sağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, anlaşmayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hayırlı Olsun Kayseri! Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık" ifadelerini kullandı. Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı öğrenildi.

Kayserisporda Bülent Uygun dönemi

 

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