Kayserispor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 16 hafta içinde yolların ayrıldığı teknik direktör sayısı üçe çıktı. Ligde kötü günler geçiren ve son sırada yer alan sarı kırmızılı takımda Bülent Uygun'un istifası istendi, tecrübeli teknik adam da bu talebe karşılık vererek görevi bıraktı.

Daha önce Kayserispor'da Hikmet Karaman ve Samet Aybaba görevini bırakmıştı.

Süper Lig'de 17 haftanın ardından 10 puanla sonuncu sırada yer alan sarı-kırmızılılarda yönetim, ikinci yarı öncesi Bülent Uygun'la karşılıklı anlaşarak yol ayrılığı kararı aldı.

Teknik direktör Bülent Uygun, ligin 10'un haftasında takımın başına geçmiş, görev aldığı 7 haftada 2 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşadı.