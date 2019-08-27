Kayserispor'da Galatasaray hazırlıkları devam ediyor

Yeni transfer Emanuel Adebayor oynanacak zorlu maç ile ilgili olarak, "Elimizden gelenin en iyisini yapıp puan ya da puanlar almalıyız. Onlara ne yapabileceğimizi göstermeliyiz" dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da maçın hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, kondisyon çalıştı. Sarı-kırmızılılar daha sonra topla birlikte çalışmalarını sürdürürken Teknik Direktör Hikmet Karaman antrenman boyunca oyuncularını sık sık uyardı. Takıma yeni katılan yıldız oyuncu Emanuel Adebayor, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere son 2 buçuk yıldır Türkiye'deyim. Türkiye'de Kayserispor'a karşı oynama şansım oldu. Kayseri ile alakalı genel bilgim var fakat şu anda Kayserispor'a geldim ve mutluyum. Beni karşılamaları çok güzeldi, çok güzel bir aile ortamı var. Herkes bana karşı çok iyi. Buraya geldim, oynayacağım, elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

"Onlara neler yapabileceğimiz göstermeliyiz"

Cuma günü oynayacakları Galatasaray maçında puan ya da puanlar almak istediklerini kaydeden Adebayor, tüm taraftarları stada davet etti. Adebayor, "Kayseri için Süper Lig'de oynayacağı en önemli maçlardan birisi olacak. O yüzden bütün taraftarları maça gelmesi ve başta takımı ve beni desteklemesi için davet ediyorum. Biliyorsunuz Galatasaray son iki sezonun şampiyonu. İlk iki maçta çok iyi oynayamadılar ama iyi oynuyorlar. Biz de onlara karşı elimizden gelenin en iyisini yapıp puan ya da puanlar almalıyız. Onlara ne yapabileceğimizi göstermeliyiz. Ama söyleyeceğim en önemli şey, bütün taraftarlarımız stada gelsin ve bizi desteklesin" ifadelerini kullandı.