Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerKayserisporKayserispor'da galibiyet hasreti sürüyor
30.09.2019 - 10:07 | | KAYSERİ (AA)

Kayserispor'da galibiyet hasreti sürüyor

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor, galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Kayserispor'da galibiyet hasreti sürüyor

Sezon öncesi önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren ve 22 futbolcuyu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, geride kalan 6 haftada beklentileri karşılayamadı.

Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Kayseri ekibi, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında 1-1 beraberlik aldı.

İç sahada Galatasaray'a 3-2 yenilen Kayserispor, 4. hafta deplasmanda Antalyaspor ile 2-2, 5. hafta ise sahasında Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde son olarak dün Konyaspor'a 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 6 haftada taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Kayserispor, bu maçlarda kalesinde gördüğü 10 gole 7 golle yanıt verebildi.

Bu sezon ilk 6 haftada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 3 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, puan cetvelinde 17. sırada yer aldı.

Kayseri ekibi, ligin 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

 

Antrenmanda gol şov yaptılar!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta sorun ilk gol!

Beşiktaş'ta sorun ilk gol!

Trabzonspor'da olumsuz hava tersine döndü

Trabzonspor'da olumsuz hava tersine döndü

Yerel basında Beşiktaş galibiyeti

Yerel basında Beşiktaş galibiyeti

Gazişehir Gaziantep – Göztepe mücadelesine Misli.com’da canlı oyna!

Gazişehir Gaziantep – Göztepe mücadelesine Misli.com’da canlı oyna!

Sıradaki Haber