Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler KayserisporKayserispor'da Gyan resmen gitti
09.08.2019 - 15:32

Kayserispor'da Gyan resmen gitti

Süper Lig ekibi Kayserispor büyük umutlarla transferi etttiği Asamoah Gyan ile yollarını ayırdı. Ganalı oyuncu ayrılığı resmen açıkladı...

Kayserispor'da Gyan resmen gitti

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler


Asamaoh Gyan’ın Kayserispor ile yolları ayrıldı. 2017 yazında sarı-kırmızılı ekibe Shanghai SIPG’den gelen Ganalı forvet, iki yıllık aranın ardından sona geldi.

33 yaşındaki santrfor konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’de Kayserispor ile kontratımı sona erdirdim. Dolayısıyla artık baştayım” dedi. Zaman zaman sakatlık sıkıntıları da yaşadığı Kayseri’de 26 maça çıkan Gyan yalnızca 5 gol atabildi.

YILIN GOLÜ MESSİ -> 

İşte yılın golü! Messi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liverpool-Norwich: 4-1

Liverpool-Norwich: 4-1

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Sıradaki Haber