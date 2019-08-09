Kayserispor'da Gyan resmen gitti

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler



Asamaoh Gyan’ın Kayserispor ile yolları ayrıldı. 2017 yazında sarı-kırmızılı ekibe Shanghai SIPG’den gelen Ganalı forvet, iki yıllık aranın ardından sona geldi.

33 yaşındaki santrfor konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’de Kayserispor ile kontratımı sona erdirdim. Dolayısıyla artık baştayım” dedi. Zaman zaman sakatlık sıkıntıları da yaşadığı Kayseri’de 26 maça çıkan Gyan yalnızca 5 gol atabildi.

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