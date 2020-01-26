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26.01.2020 - 14:33 | | KAYSERÄ° (AA)

Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar 3 hafta yok

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte TÃ¼rkiye KupasÄ±'ndaki FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda sakatlanan Hasan HÃ¼seyin Acar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.Â

Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar 3 hafta yok

Hes Kablo Kayserispor'da, ayak parmaÄŸÄ±nda kÄ±rÄ±k tespit edilen Hasan HÃ¼seyin Acar, 3 hafta maÃ§lara Ã§Ä±kamayacak.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, orta saha oyuncusu Hasan HÃ¼seyin'in, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 21 Ocak'ta oynanan FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda saÄŸ ayaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± darbe sonucu beÅŸinci parmak kemiÄŸinde kÄ±rÄ±k oluÅŸtuÄŸu bildirildi.

Hasan HÃ¼seyin Acar'Ä±n, yaklaÅŸÄ±k 3 haftalÄ±k tedavi sÃ¼reci sonrasÄ± takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlamasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Kayserisporda Hasan HÃ¼seyin Acar 3 hafta yok

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