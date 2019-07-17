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17.07.2019 - 16:28| Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

Kayserispor'da kombine bilet fiyatları açıklandı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 futbol sezonu kombine satışlarına yarın başlanacak. Kombine biletleri 75 ile 500 TL arasında satışa sunulacak.

Kayserispor'da kombine bilet fiyatları açıklandı

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor'da 2019-2020 kombine biletleri yarından itibaren satışa sunulacak. Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kuzey Alt Tribünü 75 TL, Kuzey Üst Tribünü 100 TL, Güney Alt Tribünü (A-B-C-D-E) Blokları  100 TL, Doğu Alt Tribünü (A-G) Blokları 200 TL, Doğu Alt (B-F) tribünü 250 TL, Doğu Alt (C-E) tribünü 300 TL, Doğu üst tribünü 200 TL,  Batı Alt tribünü (B-F) Blokları 300 TL, Batı Alt balkon (B-F) blokları 500 TL olarak Kayserispor buluşma noktasındaki pasolig satış noktasında ve Kayseri Form Avm'de bulunan Kayserispor Lisanslı Ürün Mağazasında, satışa sunulacak."     

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