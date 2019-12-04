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04.12.2019 - 07:17 | | FANATİK

Kayserispor'da Mensah da sözleşmesini feshediyor

Kayserispor’da ekonomik kriz nedeniyle futbolcular uzun süre maaş alamadı. Bunun sonucunda ayrılıklar başladı. Sarı-Kırmızılılar’da Emmanuel Adebayor, Beşiktaş maçının ardından takımdan ayrıldığını açıkladı. Togolu’nun ardından diğer futbolcular da aynı yolu izleyecek.

Kayserispor'da Mensah da sözleşmesini feshediyor

Bu isimlerden biri de Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Bernard Mensah. Ganalı orta saha oyuncusu, fesih hakkını elde etti.

Mensah’ın, ligin ilk yarısı sona erdikten sonra bu hakkını kullanacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu boşa çıktıktan sonra bir görüşme yaparak ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.

Kayserisporda Mensah da sözleşmesini feshediyor

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