Kayserispor'da Mensah da sözleşmesini feshediyor

Bu isimlerden biri de Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Bernard Mensah. Ganalı orta saha oyuncusu, fesih hakkını elde etti.

Mensah’ın, ligin ilk yarısı sona erdikten sonra bu hakkını kullanacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu boşa çıktıktan sonra bir görüşme yaparak ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.