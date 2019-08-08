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08.08.2019 - 11:01| KAYSERİ (İHA)

Kayserispor'da oyuncular ayak voleybolu oynadı!

Kayserispor'da ayak voleybolu oynayan futbolcular, kısa alanda pas çalışması yaptı.

Kayserispor'da oyuncular ayak voleybolu oynadı!

İstikbal Mobilya Kayserispor, yaptığı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. 

İM Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Ayak voleybolu oynayan futbolcular, kısa alanda pas çalışması yaptı. Sakatlığı süren Hasan Hüseyin Acar, takımdan ayrı çalıştı. 

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