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17.08.2019 - 12:01| KAYSERİ (İHA)

Kayserispor’da Şamil Çinaz şoku

İstikbal Mobilya Kayserispor’da bugün oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Şamil Çinaz şoku yaşanıyor.

Kayserispor’da Şamil Çinaz şoku

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlanan tecrübeli orta saha oyuncusu Şamil Çinaz, 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Tecrübeli oyuncu, arka adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası bugün oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçında ve ligin 2. haftasında deplasmandaki MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.
Tedavisine devam edilen başarılı futbolcunun Galatasaray maçına yetişmesi bekleniyor.

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