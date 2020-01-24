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HaberlerGalatasaray Haberleri Kayserispor'da Sapunaru ve Emre Taşdemir sözleşme imzaladı
24.01.2020 - 19:31 | | AA

Kayserispor'da Sapunaru ve Emre Taşdemir sözleşme imzaladı

Hes Kablo Kayserispor'un son olarak kadrosuna kattığı Cristian Sapunaru ile 1,5 yıllık ve Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

Kayserispor'da Sapunaru ve Emre Taşdemir sözleşme imzaladı

Hes Kablo Kayserispor'da 2 yeni transfer için imza töreni düzenlendi. 

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen törene, Kayserispor Kulübü Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı katıldı. 

Törende, Cristian Sapunaru 1,5 yıllığına ve Emre Taşdemir de sezon sonuna kadar kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kayserisporda Sapunaru ve Emre Taşdemir sözleşme imzaladı

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