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31.10.2019 - 18:34 | | DHA

Kayserispor'da teknik direktör gafı

Bayrampaşasporu konuk eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da, maç öncesinde skorboarddaki takım esame listesinde teknik direktör olarak, istifa eden Samet Aybaba'nın ismi yer aldı.

Kayserispor'da teknik direktör gafı

Ziraat Türkiye Kupası 4üncü Tur mücadelesinde sahasında Bayrampaşasporu konuk eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da, maç öncesinde skorboarddaki takım esame listesinde teknik direktör olarak, geçen pazartesi istifa eden Samet Aybaba'nın ismi yer aldı.

İstikbal Mobilya Kayserisporun Bayrampaşayı konuk ettiği karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. Hikmet Karamandan sonra anlaştığı sarı-kırmızılı ekibin başında 2 maça çıkan Samet Aybaba, geçen pazartesi istifa etmişti. Tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin başına Bülent Uygun getirilmişti.

İşlemleri henüz tamamlanmadığı için Bülent Uygun karşılaşmayı locadan izlerken, Kayserisporu Türkiye Kupası mücadelesine altyapı antrenörleri Bülent Bölükbaşı ve Emin Altındağ çıkardı. Bu arada, maç öncesinde stat skorboardunda sarı-kırmızılı ekibin ilk 11i gösterilirken, teknik direktör kısmında Samet Aybabanın isminin yer alması dikkat çekti. Dikkat çeken diğer bir detay ise tecrübeli teknik adamın isminin Samet Aybaba değil, 'Samer' Aybaba diye yazılması oldu.

Kayserisporda teknik direktör gafı

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