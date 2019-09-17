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17.09.2019 - 18:57 | | KAYSERİ (AA) -

Kayserispor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayserispor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Şamil Çinaz, Artem Kravets, Alpay Çelebi ve kaleci Eray İşcan antrenmana katılmadı.

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