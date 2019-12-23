Kayserispor'dan Bernard Mensah açıklaması

Nevzat Dindar / Skorer Özel

Galatasaray ile Kayserispor'un yıldız oyuncusu Mensah'ın anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ödemelerini alamadığı için sözleşmesini feshetmek istediği ve Galatasaray'a transfer olmak istediği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Skorer'e özel açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, 'Mensah'ın sözleşmesinin feshi gibi bir şey söz konusu değil. Ödemeleri sorunsuz bir şekilde yapılıyor. Eğer oyuncuyla ilgilen, transfer etmek isteyen bir kulüp olursa bizimle temasa geçmesi gerekiyor.' açıklamasında bulundu.

Bu sezon Kayserispor ile 13 maça çıkan Ganalı oyuncu 4 asiste imza attı.