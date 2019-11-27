27.11.2019 - 18:50 |
Kayserispor'dan Mensah açıklaması
İstikbal Mobilya Kayserispor, Bernard Mensah'ın sözleşmesini alacaklarına karşılık tek taraflı feshedeceğine yönelik çıkan haberleri yalanladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Fenerbahçe'ye gideceği iddia edilen Mensah konusunda çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadı ifade edildi.
Açıklama şöyle:
Bazı haber kaynaklarında yer alan Futbolcumuz Bernard Mensah’ın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmesi yönünde çıkan haberler gerçek dışıdır.
Taraftarlarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini rica ederiz.
İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü