Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKayserispor Haberleri Kayserispor'dan Silvio Lung'a yeni sözleşme
26.12.2019 - 08:48 |

Kayserispor'dan Silvio Lung'a yeni sözleşme

Öncelikle iç transferde yıldızlarını takımda tutmak isteyen Kayserispor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki başarılı kalecisi Silviu Lung'un mukavelesini uzatacak.

Kayserispor'dan Silvio Lung'a yeni sözleşme

Mali olarak zor günler geçiren ve yıldız futbolcularını bir bir kaybeden İstikbal Mobilya Kayserispor, öncelikle iç transferde yıldızlarını tutmak istiyor. Bernard Mensah’ın alacağını ödeyerek yıldız orta sahayı takımda tutan sarı-kırmızılılar, başarılı kalecisi Silviu Lung’un da mukavelesini uzatacak.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki başarılı eldiven ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Kayserispor Yönetimi kısa zaman içinde işi resmiyete dökmek istiyor. Anadolu ekibi devre arasında transfer yasağını da kaldıracak.

Kayserispordan Silvio Lunga yeni sözleşme

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Konyaspor'dan Taylan Antalyalı hamlesi
Karşı Atak | İşte 2019'un en çarpıcı 10 olayı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'ye Ghoulam'ı yazdılar

Fenerbahçe'ye Ghoulam'ı yazdılar

Süper Lig'de 17. hafta tek maçla başlayacak

Süper Lig'de 17. hafta tek maçla başlayacak

Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı konuk ediyor! Stancu sıkıntısı...

Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı konuk ediyor! Stancu sıkıntısı...

IFAB'dan VAR açıklaması: Açıklanırsa hep isterler

IFAB'dan VAR açıklaması: Açıklanırsa hep isterler

Sıradaki Haber