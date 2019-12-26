Kayserispor'dan Silvio Lung'a yeni sözleşme

Mali olarak zor günler geçiren ve yıldız futbolcularını bir bir kaybeden İstikbal Mobilya Kayserispor, öncelikle iç transferde yıldızlarını tutmak istiyor. Bernard Mensah’ın alacağını ödeyerek yıldız orta sahayı takımda tutan sarı-kırmızılılar, başarılı kalecisi Silviu Lung’un da mukavelesini uzatacak.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki başarılı eldiven ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Kayserispor Yönetimi kısa zaman içinde işi resmiyete dökmek istiyor. Anadolu ekibi devre arasında transfer yasağını da kaldıracak.