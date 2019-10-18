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18.10.2019 - 16:32 | | KAYSERİ (İHA)

Kayserisporlu futbolculara ödeme müjdesi

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Futbolculara belli bir ödeme yapıldı. Başkanımız Hamdi Bey, futbolcularla görüştü. Ödeme sıkıntısının tamamen ortadan kaldırılacağını bildirdik" dedi.

Kayserisporlu futbolculara ödeme müjdesi

İM Kayserispor’un yeni basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, sarı-kırmızılı futbolculara ödeme yapıldığını kalan ödemelerin ise belirli aralıklarla gerçekleştirileceğini söyledi. Mustafa Tokgöz, “Başkanımız Hamdi Bey, futbolcularla görüştü. Ödeme sıkıntısının tamamen ortadan kaldırılacağını bildirdik. Hem yöneticiler hem değerli büyüklerimiz elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Daha iyi yerlere gelmemiz için, bu zor günleri atlatmak için herkes üzerine düşeni yapıyor” diye konuştu.

Kayserispor Yönetim Kurulu’nda görev değişikliği olduğunu da söyleyen Basın Sözcüsü Tokgöz, “Başkan vekilimiz ve Futbol Şube Sorumlusu Serdar Maraşlı oldu. Basın Sözcüsü ben Mustafa Tokgöz, Stat ve Sportif Tesislerde Mevlüt İlbağı ve Furkan Ergüneş, Alt yapıda Bekir Benk, Sportif Sosyal Sorumlulukta Süleyman Akın, Sportif Direktör olarak da Bülent Bölükbaşı, başkan yardımcımız yine Mustafa Bakır Bey oldu. Genel Sekreterlik görevine İsmail Çöl, Mali İşler Sorumlusu olarak Fatih Çağlar Öcal, Hukuk İşleri Sorumlusu olarak Orhan Taşçı, Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak İsa Gün, Arge ve Reklam Yönetici olarak da Türker Horoz görevlendirildi. Mustafa Gülsoy ve Berna Gözbaşı ise Başkan danışmanı olarak göreve devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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