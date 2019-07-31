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31.07.2019 - 11:57| KAYSERİ (AA)

Kayserispor'un Avusturya kampı sona erdi

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, iki haftalık kampı tamamladı.

Kayserispor'un Avusturya kampı sona erdi

Sezon hazırlıklarına Kayseri'de kulüp tesislerinde başlayan ve ikinci etap hazırları için 16 Temmuz'da Avusturya'ya giden sarı-kırmızılı ekibin 15 gün süren kampı sona erdi.

Bu süreci yoğun çalışma temposuyla geçiren ve 4 hazırlık maçı yapan Kayserispor kafilesi, akşam Kayseri'ye dönecek.

Sarı-kırmızı futbolcular, iki günlük iznin ardından 3 Ağustos Cumartesi günü kulüp tesislerinde toplanarak sezon hazırlıklarına devam edecek.

 

 

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 31 Temmuz 2019
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