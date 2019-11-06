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06.11.2019 - 12:41 | | KAYSERİ (AA) -

Kayserispor'un isim sponsoru ligin ikinci yarısında HES Kablo olacak

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde bulunan HES Kablo, Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin ikinci yarısından itibaren isim sponsoru olacak.

Kayserispor'un isim sponsoru ligin ikinci yarısında HES Kablo olacak

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yazılı açıklamasında, İstikbal Mobilya Kayserispor'un isim değişikliğinin karara bağlandığını belirtti.

Ertekin, İstikbal Mobilya Kayserispor'un, ligin ikinci yarısından itibaren HES Kablo Kayserispor olarak anılacağını, kararın kulübe resmi yazıyla gönderildiğini aktardı.

Kayserisporun isim sponsoru ligin ikinci yarısında HES Kablo olacak

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