Kayserispor'un ligde yüzü gülmüyor

Teknik direktörlüğünü Hikmet Karaman'ın yaptığı sarı-kırmızılı takım sezona kötü başladı. Ligin ilk haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen Kayseri temsilcisi, sonrasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Ardından Galatasaray'a 3-2 yenilen Kayserispor; Antalyaspor ile 2-2, Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, dün ise deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenildi. Kayserispor, rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçlarla ligde 17'nci sırada bulunuyor. Kayserispor, 5 Ekim'de deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.