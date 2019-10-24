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HaberlerFenerbahçeKayseri’ye tam kadro
24.10.2019 - 08:00 |

Kayseri’ye tam kadro

Sarı-lacivertli ekip bu sezon ilk kez tam kadro olarak Kayserispor maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Kayseri’ye tam kadro

Sarı-lacivertli ekip bu sezon ilk kez tam kadro olarak Kayserispor maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sezon başından bu yana hiçbir maça tam kadro çıkamayan Fenerbahçe’de şu an iki sakat isim bulunuyor. Kruse büyük ihtimalle bu haftaki Konyaspor maçına yetişecek. Dirar ise gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor maçında hazır olacak.

Bu iki hafta içinde sakatlık ya da cezalı olmazsa ilk kez Fenerbahçe tam kadro olarak Kayserispor deplasmanına gidecek. Sezon başından bu yana sağ bek, stoper, sol bek ve kanatlar başta olmak üzere birçok bölgede sıkıntı yaşayan sarı - lacivertlilerde artık sakatların dönmesiyle taşlar yerine oturacak. Hasan Ali ve Serdar’ın dönüşü ile savunmada işler yoluna girmişti. Sıra diğer bölgelere geldi. Sakat oyuncuların azalması ve tam kadro olunmasıyla beraber sadece ilk 11 değil yedek kulübesi de zenginleşecek. Bu da Yanal’ın daha rahat hareket etmesini ve hamle yapmasını sağlayacak.

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