Kayyuma doğru!

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Sarı-kırmızılı yönetimin seçime gitmemesi durumunda, mahkemeye başvurulabileceğini, bu makamın da seçim için kayyum atayacağını işaret eden Helvacı, “Ben yaptım oldu tavrı zarar veriyor. Seçimi yapmamak ne kadar yanlış ise kayyum yolu ile yaptırmak da o kadar yanlıştır” dedi

Galatasaray’da seçim yeniden alevlendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nden çıkan istinaf kararında, ibrasızlık nedeniyle konulan tedbir kararının kaldırılması ve sadece davacıların seçime katılabileceği konusunda hüküm koyması, sarı-kırmızılıları karıştırdı.

Acil olarak toplanan yönetim adına konuşan başkan Mustafa Cengiz, “Galatasaray’ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası... Galatasaray’ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şu an Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten halihazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray’ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum” diye konuştu.



Ünlü hukuk profesörü ve sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Mehmet Helvacı da yönetimin bu tavrını değerlendirdi, seçimin olabilmesi için kayyumun gündeme gelebileceğini söyledi.



Nereye kadar?

Helvacı, mahkeme üzerinden seçimin yapılması için kayyum atanması gerektiğini ancak bu yola kimsenin başvurmasını beklemediğini anlatarak şöyle konuştu:

“Nereye kadar direnilir bilmem. Eğer başkan seçime gitmiyorsa kayyuma götürüp seçim kararı aldırılabilir. Bunu ise kimse yapmaz! Tekrar seçim kararı aldırmak için mahkemeye gidilir ve kararın uygulanmadığı söylenir. Mahkeme de birini görevlendirecek. O da kayyumdur. Seçimi yapmamak ne kadar yanlış ise kayyum yolu ile yaptırmak da o kadar yanlıştır. Başkan’ın ‘Ben yaptım oldu’ tavrı zarar veriyor.”

59. madde kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin 4. Hukuk Dairesinin verdiği kararda, 23 Mart’ta yapılan ve ibra edilmeme kararının bir sonucu olarak tüzüğün 59. maddesinin davacılar açısından tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Bu maddede, “Aklanmayan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler” ifadesinin davacılar için işlememesi gerektiği vurgulandı.

Hapis cezası için ihtar

Mahkeme kararlarından bir diğeri de, idari hapis kararı için ihtar verilmesi... İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin kararında, “İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin karara uymayan ve tedbir kararına aykırı davranan kimsenin 1 aydan 6 aya kadar Disiplin Hapsi ile cezalandırılacağının ihtarına” maddesi de yer aldı.

‘Çelişkiler var’

Eski Başkan Faruk Süren de konuyu değerlendirdi, mahkeme kararını yorumlamakta zorlandığını söyledi. Süren, kararda çelişkiler olduğunu belirterek, “Hem seçim yapmalısın, yapmazsan 6 ay hapis deniliyor. Hem de esas mahkemenin davayı sonuçlandırmasının altı çiziliyor. Bulanıklık var seçime katılabilecekler noktasında. Kimler katılabilir. Seçime kendi tüzüğümüze göre gitmemez lazım. Ancak bazılarına istisna getiriliyor. Galatasaray tüzüğü mü yoksa mahkeme kararı ile değiştiriliyor” İfadelerini kullandı.

Sadece iki yönetici

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, mahkeme kararına göre sadece Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay’ın aday olabileceğini söyledi, “Davacı olmayan yöneticiler seçimde yer alamayacaklar” diye konuştu

Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz’in olası bir seçimde yeniden aday olup olamayacağı tartışılırken, sarı-kırmızılıların önemli organlarından Divan Kurulu’nun Başkanı Eşref Hamamcıoğlu bu duruma açıklık getirdi.

Radyospor’a konuşan Hamamcıoğlu, “Mahkeme kararı gereği Galatasaray’da davacı olarak görülen Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay aday olabiliyor. Hukukçular ayrıntıları ortaya koyacaklardır. Daha önce de söylemiştik. Davacı olmayan yöneticiler, seçimde yer alamayacak. Albayrak ve Günay tedbirin durdurulması kararını aldılar ve seçimde yer alabilecekler. Galatasaray bu şekilde seçime gidecek” dedi.

Eşref Hamamcıoğlu şöyle devam etti: “Daha önce Sayın Mustafa Cengiz’e seçim yapın demiştik. Yönetime yaptığımız çağrının ne kadar doğru olduğu ortada. Biz birleştirici özelliğimizi ön plana çıkarmalıyız. Bu anlayış içindeyiz. Divan Kurulu bu özelliğini her zaman gösterecektir.”

Adı bir dönem başkan adayları arasında geçen Hamamcıoğlu, bununla ilgili düşüncesini ise, “Benim ağzımdan başkan adayıyım diye bir söz çıkmadı. Biz özverili bir şekilde çalışıyoruz. Ama önümüzdeki günler ne gösterir bilemiyorum” diyerek yorumladı.

‘Cengiz giremez’

Eski başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, Galatasaray’ın bugünkü durumunu yorumladı.

Asist Analiz TV’ye konuşan Fatinoğlu, “Mahkeme kararına göre sadece Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Okan Böke gibi davacı olan isimler bir sonraki seçime girebiliyor. Mustafa Cengiz giremiyor. Cengiz neden davacı isimler içinde yer almadı? Neden bütün yönetim ortak bir karar almadı? Eğer davadan pozitif sonuç çıkarsa sadece davacılar ibra edilmez mi? Dava açmayanlar ibra edilmemiş oldu” dedi.

‘Gerekeni yapacağız’

Davaya fer’i müdahil olan Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, başkan adaylığı gibi bir düşüncesinin bulunmadığını söyledi.

Özdoğan, “Bu hukuki bir karar. İstinaf Mahkemesi seçime git diyor. Mahkeme kararına rağmen seçime gidilmezse bunun hukuki karşılığı ne ise onu yapacağız. Yönetim kurulunun eline geldi karar. Dernekler Masası’na yazı yazmaları lazım. Hukukta karşılığı ne ise o yola başvuracağız” diye konuştu.