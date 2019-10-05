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HaberlerGalatasaray‘Kazanmaktan başka çare yok’
05.10.2019 - 08:00 |

‘Kazanmaktan başka çare yok’

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’den takıma uyarı geldi.

‘Kazanmaktan başka çare yok’

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’den takıma uyarı geldi.

Deneyimli hoca, futbolcuları puan kaybı yaşanmaması konusunda uyararak, “Çok fazla puan kaybettik. Kredimizi doldurduk. Hafta içinde iyi mücadele ettik. Aynı konsantrasyon ve mücadeleyi Gençlerbirliği karşısında da istiyorum. Bu maçtan sonra lige milli ara verilecek. Bu araya moralli girmek için kazanmaktan başka çaremiz yok” diye konuştu.

Terim, her maçın zorlu geçeceğini anlatarak, “Her rakibe saygı duymalı ve önemsemeliyiz. Gençlerbirliği de ligde istediği sonuçları alamasa da potansiyeli olan bir takım” dedi.

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