Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberler1.Lig HaberleriKeçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0
10.11.2019 - 16:28 | | ANKARA (AA)

Keçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Keçiörengücü: 2 - Adanaspor: 0

Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 18'e yükseltirken, Adanaspor 8 puanda kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 74 Uğur Utlu), Cem Ekinci (Dk. 82 Sertaç Çam), Madinda, Mendy, Kone (Dk. 80 Abdulkadir Kuzey)

Adanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, Veli Kızılkaya, Özgür Özdemir, Renan Diniz (Dk. 46 Özkan Taştemur), Okan Adil Kurt (Dk. 73 Eren Keleş), Kağan Söylemezgiller (Dk. 46 Abdulkadir Özdemir), Ahmet Dereli, Furkan Özçal, Roni, Utku Şen

Goller: Dk. 28 Mendy, Dk. 38 Burak Aydın (Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 71 Utku Şen (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Roni, Dk. 70 Okan Adil Kurt (Adanaspor)

Djurgarden şampiyon oldu binlerce taraftar sahaya akın etti!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gol düellosuna Batuhan Karadeniz damgası

Gol düellosuna Batuhan Karadeniz damgası

Jailson için ellerini ovuşturuyorlar

Jailson için ellerini ovuşturuyorlar

En renkli futbol maçı; Yeşil sahaya şalvarlarıyla çıktılar

En renkli futbol maçı; Yeşil sahaya şalvarlarıyla çıktılar

Florin Andone ilk yarıyı kapattı

Florin Andone ilk yarıyı kapattı

Sıradaki Haber