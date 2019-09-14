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Haberler1.LigKeçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
14.09.2019 - 18:12 | | ANKARA (AA)

Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Erdi Dikmen'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hasan Hüseyin Tetik
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, Burak Aydın, Dialiba (Dk. 86 Abdulkadir Kuzey), Madinda (Dk. 83 İshak Çakmak), Sertaç Çam, Kone (Dk. 72 Mendy)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Aykut Demir, Hasan Batuhan Artarslan, Mucahit Albayrak, Osman Çelik (Dk. 66 Hamroun), Yusuf Emre Gültekin, İbrahim Akdağ, Mehmet Murat Uçar (Dk. 55 Obertan), Hasan Ayaroğlu, Oltan Karakullukçu (Dk. 55 Rashad Muhammed)
Gol: Dk. 50 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 35 Uğur Utlu, Dk. 90 2 Burak Aydın, Dk. 90 5 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü), Dk. 89 Yusuf Emre Gültekin (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

 

 

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