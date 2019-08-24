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24.08.2019 - 21:14| AA

Keçiörengücü - OsmanlÄ±spor: 1-0

KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼, sahasÄ±nda OsmanlÄ±spor'u 1-0 yendi.Â

Keçiörengücü - OsmanlÄ±spor: 1-0

TFF 1. Lig'in 2. haftasÄ±nda KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼, sahasÄ±nda OsmanlÄ±spor'u 1-0 yendi.Â 

KÄ±rÄ±kkale'de eski eÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Emine Bulut anÄ±sÄ±na iki takÄ±m sahaya siyah pankartla Ã§Ä±ktÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸma 1 dakika geÃ§ baÅŸladÄ±.

Stat: AktepeÂ 

Hakemler: Hakan Ceylan, Bersan Duran, Mehmet Emin TuÄŸralÂ 

KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼: Metin UÃ§ar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, HÃ¼samettin Tut, SÃ¼leyman Olgun, Burak AydÄ±n (Dk. 79 Ä°shak Ã‡akmak), Cem Ekinci (Dk. 62 Boubacar Dialiba), UÄŸur Utlu, SertaÃ§ Ã‡am, Kone (Dk. 83 Devrim TaÅŸkaya)

Â OsmanlÄ±spor: Mele, Ali Ãœlgen, Mehmet YiÄŸit (Dk. 73 BarÄ±ÅŸ Zeren), Atakan RÄ±dvan Ã‡ankaya, Ali Eren Ä°yican, Blagojevic, Hasan KÄ±lÄ±Ã§, Ayuk, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 73 Okan Deniz), Mertan Caner Ã–ztÃ¼rkÂ 

Gol: Dk. 69 Boubacar Dialiba (KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼)Â 

SarÄ± kartlar: Dk. 17 Ayuk, Dk. 50 Mehmet YiÄŸit, Dk. 70 Blagojevic (OsmanlÄ±spor), Dk. 58 Cem Ekinci (KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼)

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