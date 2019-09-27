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Haberlerİngiltere Premier LigKeisuke Honda'dan Manchester United'a transfer çağrısı!
27.09.2019 - 23:22 | | Serkan Özen - Skorer

Keisuke Honda'dan Manchester United'a transfer çağrısı!

Ünlü Japon futbolcu Keisuke Honda, Manchester United'a sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Keisuke Honda'dan Manchester United'a transfer çağrısı!

Son olarak Avustralya'nın Melbourne Victory kulübünde forma giyen Keisuke Honda ilginç bir çağrı yaptı.

Şu anda herhangi bir kulüple anlaşması bulunmayan 33 yaşındaki Japon futbolcu, İngiliz kulübü Manchester United'a sosyal medyadan seslendi.

İngiliz devine "Bana teklif yapın" çağrısında bulunan Honda, "Paraya ihtiyacım yok ama harika takımla oynamalıyım" yazdı.

Japon futbolcunun bu hareketi büyük şaşkınlıkla karşılandı. Honda'nın bu tweeti büyük yankı uyandırdı.

Keisuke Hondadan Manchester Uniteda transfer çağrısı

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