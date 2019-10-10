Kemer Country'de MARINBASE Yachting Golf Cup heyecanı!

Türk yatçılığının öncü ve güvenilir markalarının başında gelen ve Avrupa’nın yükselen markalarından olan MARINBASE Yacht Management tarafından ilk kez düzenlenecek ve geleneksel hale getirilecek olan “MARINBASE Yachting Golf Cup 2019”, 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul'da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübünde gerçekleşecek.

Dünyada uzun zamandır bir arada anılan ve iç içe geçmeye başlayan golf ve yat sahipliğinin ülkemizde de yeni yeni bir araya gelmeye başlaması üzerine, düzenlenen bir turnuvada ilk defa “Yat Sahipleri Kategorisi” özel ödüllerinin de sahibini bulacağı “MARINBASE Yachting Golf Cup 2019”da, Kemer Country Club hem yat sahipleri hem de golf tutkunları büyükler ve çocuklar için çok özel bir hafta sonuna ev sahipliği yapacak.

MARINBASE Yachting Golf Cup 2019, 11 Ekim 2019’da Junior Golf Cup ile başlayacak, ve 13 Ekim Pazar günü turnuva üçüncü gününün ardından saat 17.00’de düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak