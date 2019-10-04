Kemer’de anlamlı kupa

Birçok ulusal ve uluslararası organizasyona kapılarını açan ve golfün gelişimi için büyük katkı sağlayan Kemer Country Golf Club bu kez çok daha anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapacak.



2018 yılında ilki gerçekleştirilen Erdoğan Demirören Golf Turnuva’sının bu yıl ikincisi bugün yapılan müsabakalarla başlıyor.

Geçtiğimiz yıl golfçülerden yoğun ilgi gören organizasyon, üç gün sürecek. Yetişkinler ve Juniorlar’ın katılımıyla başlayan turnuva, çekişmeli mücadelelere sahne olacak. Turnuvada hafta sonu ise Shotgun müsabakaları yapılacak. Kemer Country Golf Başkanı, Demirören Holding Kurucusu ve Başkanı, ayrıca ülkemizde golfün gelişmesinde büyük emeği olan Erdoğan Demirören adına düzenlenen bu anlamlı turnuvada, iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer alacak.



Önemli isimler

Üç gün boyunca büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen etkinlikte son müsabakalar pazar günü yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak mücadelede Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Erdem Kramer, Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Korhan Kurtoğlu, Hasan Akçakayalıoğlu, Cemal Kalyoncu, Serra Tokar, Beyhan Goldman Benardete gibi önemli isimler boy gösterecek.

Erdoğan Demirören Golf Turnuvası akşam saatlerinde ise gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek.