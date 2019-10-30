Kemer’de Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kemer Country Club’da ‘Cumhuriyet Golf Kupası Turnuvası’yla coşkuyla kutlandı. Yetişkinler, juniorlar ve miniklerin katılım gösterdiği Cumhuriyet Golf Kupası’na 96 yetişkin, 32 Junior oyuncu katıldı.



Kemer Country Yetişkinler Cumhuriyet Kupası’n 96 golfçü katılım gösterdi. Turnuvaya Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Beyhan Goldman Benardete, Erdem Kıramer, Hasan Akçakayalıoğlu, Fikret Öztürk, Baha Telli ve Hasan Gülkaya’nın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Ödül töreninde yetişkinler Takım Gross kategorisi ve Cumhuriyet Golf Kupası Takım birincileri Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Baha Telli ve Mehmet Ziylan oldu.

Bahçeşehir Koleji’nin destekleriyle gerçekleşen Minikler Cumhuriyet Kupası, toplamda 32 Junior ve minik golfçünün katılımıyla gerçekleşti. 8 takımın yarıştığı tunuvada Kemal Dedeman, Timur Cihantimur, Ömer Ersin Bilgin Halil Egemen Yıldırım birinci oldu.