Kemer’de dev turnuva

Pegasus Hava Yolları’nın 2009 yılından bu yana düzenlediği ve bu yıl 11.’si gerçekleştirilen Pegasus Golf Challenge Turnuvası, 14-15 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Kemer Country Club’ta gerçekleştirilecek.

Keyifli anlara sahne olan turnuvada golf sporunun ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri ağırlanacak. Toplam 216 sporcunun yarışacağı turnuva, 14 Eylül Cumartesi 10:30’da başlayacak ve 15 Eylül Pazar günü saat 17.00’de düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.