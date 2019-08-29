Kemer’de engeller aşılacak

Binicilik dünyasının kalbi, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşecek CSI Engel Atlama Yarışmaları ve Balkan Şampiyonası’nda atacak.

Engel atlama yarışmalarında Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya, Sırbistan ve Türkiye’den 300 sporcu ve 440 at zirve için boy gösterecek. CSI Engel Atlama Yarışmaları 30 Ağustos-1 Eylül, Balkan Şampiyonası da 4-8 Eylül’de yapılacak.

Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda düzenlenecek olan yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan olacak. Medya sponsorluğunu ise her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya üstlenecek. Organizasyonda yıldızlar, gençler, genç yetişkinler, ustalar ve kadınlar kategorilerinde hem takım hem de bireysel şampiyonlar belli olacak.

Binicilikte seyir zevki en yüksek olan Engel Atlama Şampiyonası’nın keyfini yaşayacak olan davetliler; aynı zamanda Kemer Country Atlı Spor Kulübü ve DS Automobiles Türkiye işbirliği çerçevesinde festival alanına yeni nesil modelleri ile shuttle hizmetinden faydalanacak.