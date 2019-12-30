Kemer’de engeller aşıldı

Kemer Country Atlı Spor Kulübü başarılarla dolu 2019’u geride bırakırken, eğlence ve çekişme dolu Yeni Yıl Kupası’yla 2020’ye merhaba dedi. Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olan Yeni Yıl Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 28-29 Aralık tarihleri arasında Kemer Country Atlı Spor Kulübü tarafından Kapalı Manejde gerçekleşti. Heyecan dolu yarışmalara Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi 140 at ve binicileri katıldı.

Kemer Country’de 2019’a veda edilmeye hazırlanılan günlerde gerçekleştirilen ve iki gün süren etkinlikte ilk günün ardından ikinci gün de geride kaldı. Sabah saatlerinde başlayan yarışmalarda büyük çekişme yaşanırken akşam itibariyle sonuçlar belli oldu.

İkinci günde engel atlama yarışmaları gün boyu devam ederken, Bety Ruso Cafe’nin özel sunumları ve yılbaşı alışveriş stantlarına duyulan ilgiyle özel hafta sonunda keyifli anlar yaşandı. 135 cm’de Oğuz Dalmış, Siec Locca isimli atı ile birinci oldu.

Burak Azak, Chaccoto atı ile ikinci, Oğuz Dalmış, Siec Casthago atı ile üçüncü, Taha Yedikardeş, License atı ile dördüncü, Cem Vardar Buckup atı ile beşinciliği elde etti. Mücadeleler sonunda dereceye giren isimlere ödülleri verildi.