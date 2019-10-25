Kemer’de Limak rüzgârı

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği ‘Limak Kemer Golf Cup’ ile sürdürüyor.

Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul’da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübü’nün ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilecek Limak Kemer Golf Cup bugün start alacak, iş ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isimleri buluşturacak.

Limak Kemer Golf Cup 2019, bugün Juniorlar ile başlayacak olup, 27 Ekim pazar günü sona erecek. Organizasyonda pazar günü 17.00’de ödül töreni düzenlenecek.