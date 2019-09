Kemer’de Pegasus rüzgarı esti

Pegasus Hava Yolları’nın 2009’dan beri düzenlediği Pegasus Golf Challenge Turnuvası, Kemer Country Club’ta yapıldı. Erkekler A, B ve C kategorilerinde dereceye giren isimlere ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı ve Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane takdim etti.

Kadınlar A ve B kategorilerinde dereceye giren isimler kupalarını TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı’dan aldı. Ladies Longest Drive, Men’s Longest Drive, Ladies Nearest to Pin, Men’s Nearest to Pin ve 11. Yıl Özel ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer verirken; Ladies Gross ve Men’s Gross ödüllerinin sahipleri ödüllerini Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı’dan aldı. Teşvik Ödülü alan sporcu ödülünü Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı’dan aldı. 8-12 yaş arası Junior Academy ve 13-18 yaş arası Junior 18 Holes oyuncuları da ödüllendirildi. Ödülleri Junior Kaptanları Fulya Filiz ve Ayhan Elmas verdi.