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26.10.2019 - 08:00 |

Kemer’de start verildi

Kemer Country Golf Kulübü’nün ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen Limak Kemer Golf Cup dün start aldı.

Kemer’de start verildi

Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul’da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübü’nün ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen Limak Kemer Golf Cup dün start aldı. İş ve spor dünyasından çok sayıda ünlü ismi buluşturan etkinlik, Juniorlar ve minik oyuncularla başladı. Limak Holding’in golf sporuna verdiği desteği sürdürdüğü organizasyon, bugün ve yarın devam edecek, pazar günü 17.00’de ödül töreni düzenlenecek.

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