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17.10.2019 - 08:00 |

Kemer’de yeni bir heyecan

Üst üste önemli organizasyonlara imza atan Kemer Country Club, yine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Kemer’de yeni bir heyecan

Cilt bakım markası MBR Cosmetics, golfün en iyilerini bir araya getiriyor. İlk kez düzenlenecek ve geleneksel hale getirilecek olan ‘MBR Cosmetic Masters’, 18-20 Ekim 2019 tarihlerinde Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul’da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübü’nde gerçekleşecek. Golf sporunun ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırlayacak turnuva, yarın Junior oyuncularla başlayacak. Cumartesi günü tüm hızıyla sürecek olan etkinlik pazar günü saat 17:00’de düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

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