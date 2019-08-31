Kemer’de zorlu mücadele

Binicilik dünyasının kalbi, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen, ülke milli takımlarının da yarışacağı 11 Balkan ülkesinin katılımıyla Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde devam diyor. CSI Engel Atlama Yarışmaları’nda, dünyanın önemli 150 sporcusu ve 250 atı boy gösteriyor.

Kemer Country Club’ın uluslararası tesislerinde düzenlenecek dev organizasyonda Yıldızlar, Gençler, Genç Yetişkinler, Ustalar ve Kadınlar kategorilerinde hem takım hem de bireysel şampiyonlar belli olacak. Türkiye beş kategoride sahaya çıkıyor.

Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda düzenlenen yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan. Medya Sponsorluğunu ise Demirören Medya üstlenecek.

Engel Atlama Şampiyonası’nın keyfini yaşayan davetliler; aynı zamanda Kemer Country Atlı Spor Kulübü ve DS Automobiles Türkiye işbirliği çerçevesinde yeni nesil DS Automobiles modelleri ile shuttle hizmetinden faydalanıyor. Misafirler DS 7 crossback ve DS 3 crossback modellerini yakından inceleme imkanı buluyor.