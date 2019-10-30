Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTürkiye KupasıKemerspor 2003-Kasımpaşa: 2-3
30.10.2019 - 14:04 |

Kemerspor 2003-Kasımpaşa: 2-3

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 3. Lig ekibi Kemerspor 2003'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. İstanbul ekibi böylece 5. tura atladı.

Kemerspor 2003-Kasımpaşa: 2-3

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa, 3. Lig ekibi Kemerspor 2003'le deplasmanda karşı karşıya geldi.

Kemer İlçe Stadı'nda oynanan mücadelenin 4. dakikasında Kemerpsor futbolcusu Şiyar Kepir topu kendi kalesine gönderince Kasımpaşa 1-0 öne geçti. 12. dakikada Kemer ekibi Berkay Arslan'la beraberliği yakalasa da Kasımpaşa 17. dakikada Özgür Çek'le penaltıdan bulduğu golle skoru 2-1'e getirdi. 61. dakikada yine Özgür Çek 2. kez penaltıdan golü buldu.  Kemerspor 87. dakikada Murat'la farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca tur atlayan taraf Kasımpaşa oldu. 

Kemerspor'da 51. dakikada Samet Alp kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kemerspor 2003-Kasımpaşa: 2-3 

GOLLER: 4' Şiyar Kepir (k.k.), 17', 60' Özgür Çek (2x pen.) (K.Paşa), 12' Berkay Arslan, 87' Murat (Kemerspor)

Kırmızı Kart: 51' Samet Alp 

 Kemerspor 2003-Kasımpaşa: 2-3

 

 

    Serdar Sarıdağ: 'Devre arası Ajdin Hasic gelecek'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Kemerspor 2003-Kasımpaşa: 2-3

    Kemerspor 2003-Kasımpaşa: 2-3

    Falcao takımdan ayrı özel çalışma gerçekleştirdi

    Falcao takımdan ayrı özel çalışma gerçekleştirdi

    Osman Özköylü: İstediğim seviyenin altındayız

    Osman Özköylü: İstediğim seviyenin altındayız

    Sıradaki Haber