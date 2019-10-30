Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa, 3. Lig ekibi Kemerspor 2003'le deplasmanda karşı karşıya geldi.

Kemer İlçe Stadı'nda oynanan mücadelenin 4. dakikasında Kemerpsor futbolcusu Şiyar Kepir topu kendi kalesine gönderince Kasımpaşa 1-0 öne geçti. 12. dakikada Kemer ekibi Berkay Arslan'la beraberliği yakalasa da Kasımpaşa 17. dakikada Özgür Çek'le penaltıdan bulduğu golle skoru 2-1'e getirdi. 61. dakikada yine Özgür Çek 2. kez penaltıdan golü buldu. Kemerspor 87. dakikada Murat'la farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca tur atlayan taraf Kasımpaşa oldu.

Kemerspor'da 51. dakikada Samet Alp kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kemerspor 2003-Kasımpaşa: 2-3

GOLLER: 4' Şiyar Kepir (k.k.), 17', 60' Özgür Çek (2x pen.) (K.Paşa), 12' Berkay Arslan, 87' Murat (Kemerspor)

Kırmızı Kart: 51' Samet Alp