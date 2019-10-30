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HaberlerTürkiye KupasıKemerspor 2003-Kasımpaşa (CANLI)
30.10.2019 - 14:04 |

Kemerspor 2003-Kasımpaşa (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 3. Lig ekibi Kemerspor 2003'le deplasmanda karşılaşıyor...

Kemerspor 2003-Kasımpaşa (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda heyecan devam ediyor...

Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa, 3. Lig ekibi Kemerspor 2003'le deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kemer İlçe Stadı'nda saat 13.45'te başlayan karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetiyor.

Kemerspor 2003-Kasımpaşa: 1-2 (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: 4' Şiyar Kepir (k.k.), 17' Özgür Çek (pen.) (K.Paşa), 12' Berkay Arslan (Kemerspor)

İLK 11'LER:

KEMERSPOR 2003: Faik Doğukan Duyum, Şiyar Kepir, Tolgahan Kumbasar, Berkay Arslan, Hüseyin Atalay, Onur Okan, Semih Hatipoğlu, Samet Alp, Reha Kurt, Kemal Bolat, Umut Akpınar

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Çağtay Kurukalıp, Jorge Fernandes, Özgür Çek, Uğurcan Yazğılı, Yusuf Erdoğan, Abdul Khalili, İlhan Depe, Furkan Çetinkaya, Azad Toptik

 

 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (CANLI)

 

 

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