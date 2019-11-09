Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMilli Takım HaberleriKenan Karaman: "Tedavim devam ediyor, maalesef kadroda yokum"
09.11.2019 - 00:55 | | DHA

Kenan Karaman: "Tedavim devam ediyor, maalesef kadroda yokum"

Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen ve milli takım aday kadrosunda yer alamayan milli oyuncu Kenan Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Kenan Karaman: "Tedavim devam ediyor, maalesef kadroda yokum"

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından açıklanan İzlanda ve Andorra maçların aday kadrosunda yer alamayan milli oyuncu Kenan Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta olduğunu belirtti. Yakalandığı zatürreden dolayı, Bundesliga'nın geride kalan 10'uncu hafta maçında Köln ile karşılaşan Fortuna Düsseldorf'un kadrosunda da yer alamayan Karaman, milli formayla yaptığı sosyal medya paslaşımında şu ifadelere yer verdi: "Geçirdiğim ağır zatürre rahatsızlığımın tedavisi devam etmektedir, maalesef kadroda yer alamıyorum. Milli takıma, İzlanda ve Andorra maçlarında başarılar diliyorum. Avrupa Şampiyonası'nı garantilemeyi ümit ediyorum."

Yusuf Yazıcı'dan anlamlı mesaj!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe'de yeni stadın kombineleri satışta

Göztepe'de yeni stadın kombineleri satışta

Nabil Dirar: "Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz"

Nabil Dirar: "Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz"

Kemal Özdeş: "10 kişiyle Fenerbahçe'yi tedirgin ettik"

Kemal Özdeş: "10 kişiyle Fenerbahçe'yi tedirgin ettik"

Ersun Yanal: "Bu oyunun sorumlusu benim"

Ersun Yanal: "Bu oyunun sorumlusu benim" 

Sıradaki Haber